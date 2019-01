© foto di Image Sport/TuttoLegaPro.com

Si profila un derby di mercato tra Rimini e Vis Pesaro per Gianmarco Piccioni. Secondo quanto raccolto da TuttoC.com, in pole position per l'attaccante classe '91, in uscita dal Teramo, c'è comunque il club biancorosso. Marchigiani più defilati.