Teramo superstar di Italia. Media punti inferiore solo a quella del Milan di Pioli

Un avvio di campionato più che esaltante per il Teramo, che, in sette gare, ha conquistato ben 17 punti, frutto di cinque vittorie (tutte casalinghe) e due pari esterni: nessuna sconfitta, squadra ancora imbattuta, e con una media di 2,42, la più alta fatta registrare nei tre gironi di Serie C.

E non solo. La media punti del Diavolo, infatti, è seconda a quella di un altro Diavolo... il Milan di mister Stefano Pioli, attualmente in vetta al campionato di Serie A, con la bellezza di 2,66 di media.

Per cronaca, come riferisce il sito del Teramo, in questa speciale classifica, su podio di piazza il tandem Sassuolo-Avellino (media punti di 2,33), subito seguito dalla Ternana, che vanta 2.25.

Ci sono poi la Salernitana (2,20), il terzetto al comando della Serie B, ChievoVerona, Empoli e Frosinone (2,16) e, per chiudere la top-ten, il Padova (2,12), capolista del Girone B di Serie C.