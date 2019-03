Ternana, Bandecchi e il dietrofront: "Il calcio mi è entrato nelle ossa"

© foto di Federico Gaetano

Stefano Bandecchi ci ha ripensato. Ieri il patron della Ternana ha annunciato di non voler più vendere il club rossoverde, oggi ha spiegato a Tele Galileo i motivi della scelta: "Nessun problema a vendere la società in questo momento. Tutto ciò che c'era da pagare li avrei messi io. C'era la fila di persone che volevano la Ternana, anche gruppi seri. Ma per la prima volta da quando mi occupo di calcio, ho capito che in qualche maniera il calcio mi è entrato nelle ossa. Saranno state le giornate in panchina e i risultati negativi, ho fatto tutto mio, quando ho messo la Ternana in vendita ho capito che invece la volevo io, forse questi colori mi hanno appassionato. Questa è stata una delle decisioni più illogiche della mia vita, ma ho capito che la Ternana è la mia squadra, voglio tenerla e andare con lei. Ieri è stata la prima volta che ho partecipato veramente alla partita, sono stato il primo tifoso e stimolatore di Gallo".