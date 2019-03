Fonte: TuttoC.com

© foto di Federico Gaetano

Giornata ricca di incontri per Stefano Bandecchi, patron e presidente della Ternana, che ha preso in mano il club a 360 gradi. Come riportato da ternananews.it, il numero uno delle Fere questa mattina ha fatto visita alla squadra prima dell'allenamento, poi con i rappresentanti dei club delle Fere. Infine appuntamento al Comune col sindaco Latini per parlare dello stadio, per il quale Bandecchi ha espresso più volte la volontà dell'acquisto.