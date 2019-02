© foto di Federico Gaetano

"Ternana, un punto di speranza". Questa l'apertura de Il Messaggero dopo il pari degli umbri contro il Rimini, nel prosieguo della gara della 20^ giornata, sospesa allora - era il 30 dicembre - per maltempo. La partita prende il via dal minuto 18', con Candido che su calcio di punizione non riesce a impensierire Iannarilli. Molte le novità rispetto all'appuntamento di quasi due mesi fa, dal tecnico in panchina, all'organico, fino ad arrivare alla condizione fisica, con la Ternana che arriva alla sfida in una crisi di risultati iniziata proprio dopo la sosta.