Fonte: ternananews.it

© foto di Luca Rea/LR Press

Sono tempi strettissimi quelli a disposizione del nuovo allenatore della Ternana Fabio Gallo per cercare di invertire la rotta e di trovare il giusto meccanismo per far riprendere alla squadra la corsa alla promozione, motivo per il quale, fra una partita e un'altra, prosecuzione col Rimini inclusa, i rossoverdi rimarranno in ritiro, almeno per tutta la prossima settimana.

Per fare gruppo, dunque, non per punizione, anche se la sede non sarà più quella romana e a confermarlo è direttamente Luca Leone, il ds delle Fere: "Dopo la partita di domani, la squadra rimarrà in ritiro, fino al prossimo sabato. Non a Roma, ma ci stiamo organizzando per andare a Cascia".