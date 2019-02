Il direttore sportivo della Ternana Luca Leone dopo la sconfitta contro l’Albinoleffe prova a scuotere una squadra che sta rendendo nettamente al di sotto delle proprie possibilità anche dopo il cambio di allenatore: “Anzitutto voglio scusarmi con i tifosi, per me è impensabile che una squadra come la nostra sia così involuta. Dobbiamo capire in fretta cosa sta succedendo, serve una reazione, che può passare dalle prestazioni e basta. - continua Leone come riporta il sito del club - Il patron? Deluso, non potrebbe essere altrimenti. La Società fa di tutto per supportarci, merita soddisfazioni. L'unico strumento che conosco è il lavoro, a partire dalla gara con la Triestina dobbiamo cambiare marcia, reagire e rimetterci in carreggiata prima possibile".