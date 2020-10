Ternana, Lucarelli: "Classifica? Mi sta sulle palle ora. Ai ragazzi dico di ricorda l'Inter di Mou"

vedi letture

"Se guardo la classifica? No, mi sta sulle palle in questo momento".

Nel lungo post gara di ieri, il tecnico della Ternana Cristiano Lucarelli ha parlato non solo della cena che pagherà alla squadra, ma anche del momento dei suoi. Momento più che positivo, che vede le Fere in vetta al Girone C di Serie C.

E su questo il mister si è così esposto, come riferisce ternananews.it: "Possiamo crescere. Porto ai ragazzi sempre l'Inter di Mourinho. Se si sacrificavano loro, tanto più dobbiamo farlo noi. Se noi li aggrediamo subito gli avversari arrivano stanchi. Stiamo facendo passi da gigante in questo senso. Non era facile con giocatori che amano giocare con la palla sui piedi, come Vantaggiato, Falletti e Partipilo. Ma la fatica va divisa tra tutti i giocatori. Detto questo, continuiamo a volare bassi".