© foto di Federico Gaetano

Si muove il mercato della Ternana in queste ore. Il club umbro sta cercando di portare Salvatore Caturano alla corte di Fabio Gallo, spiega TernanaNews: il ds Luca Leone vuole prenderlo in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione. Non solo: tra i nomi c'è anche Anthony Partipilo della Virtus Francavilla che potrebbe arrivare in rossoverde in caso di addio a Kingsley Boateng.