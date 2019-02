© foto di Federico Gaetano

La Ternana andrà nuovamente in ritiro per una settimana. I giocatori rossoverdi prepareranno la sfida con il Rimini (sospesa per nebbia a fine 2018) a Cascia, cittadina della Valnerina. E’ la seconda volta in questa stagione che il sodalizio umbro si reca in ritiro a stagione in corso. Lo riporta Ternananews.