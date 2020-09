tmw Anche il Carpi su Malcore. L'agente conferma: "C'è stata una chiacchierata"

vedi letture

Sono giornate decisive per il futuro di Giancarlo Malcore. L'attaccante è in uscita dalla Pergolettese e su di lui si è posta l'attenzione di più club di serie C. Tra questi anche il Carpi con le parole di Signorelli che racconta di aver ricevuto una chiamata di un giocatore che vuole tornare in Emilia.

"Penso proprio che Signorelli si riferisse a Giancarlo - conferma Luigi Romano l'agente del giocatore - Con il Carpi, infatti, c'è stata una chiacchierata ed il ragazzo sarebbe felicissimo di tornare nel club in cui ha segnato in serie B. Negli ultimi giorni ci sono stati vari sondaggi, vedremo come andrà a finire". Su Malcore infatti ci sono anche Teramo, Potenza ed il Siena di Gilardino.