tmw Anche il Lecco si inserisce su Iocolano del Monza: presentata l'offerta

Non solo Catania e Alessandria, ma adesso anche il Lecco: in C sono diverse le pretendenti di Simone Iocolano del Monza.

Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il club lombardo avrebbe proposto al calciatore un contratto biennale, ma per ora le parti stanno trattando: discorso avviato, con il classe '89 che sta però riflettendo in merito.