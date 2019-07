TMW - Arrigoni: "Buon risultato quello centrato alle Universiadi"

Fonte: Dal nostro inviato in Lega Luca Bargellini

© foto di Federico De Luca

In occasione delle celebrazioni per i 60 anni della Lega Pro, ha parlato Daniele Arrigoni, commissario tecnico delle rappresentative di Lega Pro. Che per prima cosa ha commentato il bronzo della Nazionale alle Universiadi:

"Il risultato è stato buono, non eccezionale ma buonissimo, siamo partiti alla fine di aprile e costruire una squadra non è mai semplice. Per di più abbiamo affrontato squadra organizzatissime, difficili da battere, poi il percorso è stato bellissimo perché io non mi aspettavo un percorso del genere: ero titubante, ma adesso auguro a chiunque di vivere un’esperienza del genere, è stato un percorso indimenticabile. Vorrei che la Lega Pro continuasse su questa linea con i giovani, vorrei cercare di abbassare ulteriormente l’età per proseguire un percorso iniziato 4 anni fa".

Nota poi extra, da ex Bologna: "Faccio un grande augurio a Mihajlovic, è un grande combattente e so che ce la farà".