TMW - Arzachena, Bruni torna a San Benedetto. Lo aspetta l'Avezzano

Fonte: Ivan Cardia

Si chiuderà in questa sessione di mercato l'avventura all’Arzachena di Mattia Bruni, attaccante classe 1999 di proprietà della Sambenedettese. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il giocatore di Chieti farà ritorno a San Benedetto per essere poi girato di nuovo in prestito all'Avezzano. Per quanto riguarda il mercato in entrata, il club sardo lavora sull’attacco, dove potrebbero arrivare due profili di alto rilievo, e sulla difesa, ove è in programma un innesto.