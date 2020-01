© foto di Federico Gaetano

Attesa in casa Avellino per lo sbloccarsi della situazione con Francesco Fedato, in uscita dal Gozzano. Come raccolto da TMW, tra gli irpini e l’attaccante c’è l’accordo di massima, fino al 2021 con opzione per il successivo anno, ma l’ostacolo è rappresentato dall’alternativa che dovrebbe trovare il club piemontese: prima di cedere Fedato, infatti, il Gozzano vorrebbe trovare un nuovo profilo che vada a riempire quel tassello, poi cederlo.

Situazione quindi in divenire.