tmw Avellino, Capuano: "Utopia fare pronostici sui play off. Li giocheremo a mente leggera"

vedi letture

Intervistato da Tuttomercatoweb.com il tecnico dell’Avellino Eziolino Capuano ha fatto il punto sulla situazione in casa irpina in vista dei play off: “Non è stato facile ripartire dopo tanti mesi, i ritmi non potranno essere quelli di una volta, ma ci stiamo preparando adeguatamente. Abbiamo lavorato senza forzare troppo per evitare infortuni muscolari e ci giocheremo questi play off a mente leggera. Il nostro l’abbiamo fatto conquistando la salvezza, io sono arrivato in un momento difficile e sono riuscito a conquistare un posto nei play off e c’è un po' di dispiacere per lo stop. Stavamo crescendo, avevamo subito solo un gol nelle ultime sei gare, ma purtroppo è arrivato questo virus ed è successo qualcosa di inaspettato e imprevedibile. - continua Capuano – Saranno play off particolari, diversi, perché si giocherà ogni tre giorni e non vi saranno più gare d’andata e ritorno, ma solo sfide secche che possono essere ancora più imprevedibili. Per questo credo che abbiamo un leggero vantaggio quelle squadre che entreranno più avanti nella competizione. Anche se fare previsioni in questo momento è pura utopia”.

Anche le rose ampie saranno decisive

“Certamente coi cinque cambi e questa frequenza di gare chi avrà più uomini da far girare potrà avere più chance, ma bisognerà anche gestire bene le risorse”.

Voi ancora non conoscete l’avversaria. Può essere un problema?

“No, affronteremo o il Catanzaro o la Ternana. Si tratta di due squadre molto forti, di valore, e quindi non cambia molto. Cercheremo di fare del nostro meglio e provare ad andare avanti nella competizione”.