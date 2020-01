Fonte: Claudia Marrone

Colpo in entrata per l’Avellino. Il club irpino, come raccolto dalla redazione di TMW, ha vinto la corsa per Nicolas Izzillo, centrocampista in uscita dal Pisa. Domani il calciatore arriverà in città e firmerà il contratto con il suo nuovo club. Restano da limare gli ultimi dettagli, ma in linea di massima l’accordo tra le parti è già stato trovato. Nuova avventura, dunque, per il giocatore classe 1994 che era stato seguito anche da Sambenedettese e Catanzaro.