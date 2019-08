Fonte: Andrea Losapio

Rinforzo tra i pali in arrivo per il Carpi. La dirigenza del club emiliano, infatti, sta incontrando in questi minuti quella della Pro Vercelli per trattare Tommaso Nobile. L'estremo difensore classe '96 è infatti vicino a vestire la maglia dei biancorossi.