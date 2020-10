tmw Carpi, Malcore ha firmato ma l’ufficialità ancora non arriva

Il recente cambio al vertice nel Carpi sta portando forti scossoni sulla dirigenza e sui giocatori. Queste montagne russe però coinvolgono però anche il gruppo squadra. Dopo l’ufficializzazione odierna di Bayeye passato dal Catanzaro alla corte di Pochesci, non si hanno notizie sulla situazione di Giancarlo Malcore. L’attaccante pugliese ha firmato la scorsa settimana il contratto che lo legherebbe al Carpi fino al termine della stagione. Per tornare al Carpi dove è ricordato come l'unico calciatore ad aver fatto una tripletta in serie B, ha declinato le offerte di Arezzo e Paganese. Il passaggio in maglia biancorossa, però non è stato ancora ufficializzato dal club emiliano. Il giocatore in questi giorni è nella sua Carpi con l’autorizzazione della Pergolettese che deteneva (o detiene ancora) il cartellino. Una situazione che, se non portata a termine, rischia di finire per vie legali.