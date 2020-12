tmw Casertana, Cuppone è in scadenza di contratto. Ci pensano Venezia e Reggina

Quattro gol in 850 minuti in campo per Luigi Cuppone, attaccante della Casertana. Il giocatore classe 1997 è, però, in scadenza di contratto con il club campano e questo ha acceso ulteriormente i riflettori del mercato su di lui. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, infatti, Cuppone è finito nel mirino di due società di Serie B come Venezia e Reggina in vista delle prossime sessioni di mercato.