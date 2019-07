Fonte: Luca Bargellini

Colpo in entrata per il Catania. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il club etneo ha chiuso per l’arrivo del terzino Giovanni Pinto dal Parma.

Il giocatore è atteso in Sicilia lunedì per il primo giorno da calciatore della società etnea. Pronto per lui un contratto biennale.