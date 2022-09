ufficiale Monopoli, torna il terzino mancino Pinto. Contratto fino a fine stagione

La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giovannni Pinto fino al 30 giugno 2023.

Il terzino sinistro nato a Locorotondo (BA) il 19 settembre 1991, dopo aver militato in Serie D nel Grottaglie, ha disputato quattro stagioni a Monopoli totalizzando 105 presenze, 7 reti e 12 assist; acquistato dal Parma, si trasferisce in prestito prima all’Ascoli e successivamente al Pescara disputando complessivamente 19 partite in Serie B; nelle ultime tre stagioni ha indossato la maglia del Catania collezionando 62 presenze.

Pinto è già a disposizione di mister Laterza ed indosserà la maglia numero 2.