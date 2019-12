TMW - Catania, richiesta evidenza fondi. Follieri dà ok, ma vuole privacy

Vanno avanti, pur con qualche intoppo, i contatti fra il Catania e Raffaello Follieri, imprenditore che ha deciso di manifestare l'interesse di comprare il club. Nella giornata di ieri c'è stato dapprima un comunicato da parte dell'avvocato Gitto (che cura gli interessi della società siciliana) che smentiva una trattativa in corso, poco più tardi è arrivata una PEC con una lettera d'intenti per una proposta da 6 milioni di euro - in tre rate - più l'assunzione del debito bancario per il centro sportivo di Torre del Grifo da parte degli uomini di Follieri.

BOTTA E RISPOSTA - Nella serata di ieri il Catania ha risposto di volere una idonea documentazione proveniente da un istituto bancario italiano circa la capacità economica finanziaria. Insomma, una richiesta di evidenza fondi. Nella giornata di oggi la EFFE1 Limited si è resa disponibile a fornire la documentazione, venendo incontro alla richiesta di Pulvirenti. Entro oggi il Catania dunque riceverà una richiesta di privacy da controfirmare, essendo informazioni molto riservate e sensibili. In caso affermativo dopo 7 giorni lavorativi potrà essere presentata la documentazione richiesta.