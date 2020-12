tmw Catania, rinforzo in attacco: occhi sull’argentino Spinelli

Un possibile nuovo rinforzo in attacco per il Catania dal prossimo mercato. Occhi puntati sull’argentino Claudio Spinelli, di proprietà del Genoa e attualmente in prestito al Koper. Si profila quindi il ritorno in Italia per l’attaccante classe 97. Ci pensa il Catania, pronto ad accoglierlo per fargli vivere nuova avventura...