In fermento anche il mercato di serie C. Stando alle indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, la Cavese ha ingaggiato in difesa il giovane classe 2001 Matteo Barba. L'ex Lupa Roma ha firmato poche ore fa un contratto biennale e si aggreghera' domani con il gruppo per essere a disposizione di mister Modica.