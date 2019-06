TMW - Cavese, Sainz Maza nel mirino di Avellino e Picerno

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non è sicura la permanenza di Miguel Angel Sainz Maza alla Cavese. L'esterno offensivo spagnolo, legato ai metelliani fino a giugno del 2020, è nel mirino di diversi club di serie C e potrebbe anche partire: a farsi vive per lui sono state in special modo Picerno e Avellino, coi biancoverdi che già avevano operato un sondaggio nel corso della finestra invernale e ora sarebbero pronti a sferrare un ennesimo attacco. Ma il mercato dello spagnolo è vivace e ogni scenario e al momento possibile.