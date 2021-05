Gubbio, Sainz-Maza: "Eravamo una squadra da primi 6 posto: finale amaro, volevamo i playoff"

Dalle colonne del Corriere dell'Umbria è intervenuto il centrocampista del Gubbio Miguel Angel Sainz-Maza. Che ha tracciato un bilancio della stagione ormai in archivio: "Ho ancora un anno di contratto. Dobbiamo parlare ma non credo ci saranno problemi. [...] Il mio dovere è essere sempre pronto alle chiamate del mister. Mi dispiace aver saltato otto partite, delle quali quattro per infortunio, tre volte sono andato in panchina e un match ero fuori per squalifica. Però sì, mister Torrente è molto bravo e mi piace giocare nel Gubbio. La stagione? Sono più amareggiato per un finale in cui abbiamo buttato via i playoff: alla fine qualche cosa si è rotto. Non so dire cosa. Peccato perché per me il Gubbio era una squadra da primi sei posti. Siamo partiti male e abbiamo finito male, ma nel mezzo abbiamo dimostrato quale fosse davvero il nostro valore”.