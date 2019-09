Nell'intervista rilasciata a TMW, l'ex tecnico di Reggina e Renate Roberto Cevoli ha parlato, tra le altre, anche della Serie C a livello globale: "E' una Serie C che si è alzata di livello, in tutti e tre i gironi ci sono molte piazze di prestigio, valore e storia che danno un appeal molto diverso alla categoria: non sembra nemmeno una terza serie professionistica. Il campionato mi sembra abbia sempre più ambizioni, e di conseguenza anche i dati abbonati più volte citati dalla Lega Pro sono aumentati: il seguito maggiore c'è. [...] Per portare in categoria certi nomi serve anche una certa forza economica, che deve unirsi alle ambizioni. Credo comunque che anche l'aver tolto la regola dei giovani abbia contribuito a dare maggior interesse al campionato".