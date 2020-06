tmw Classifica e algoritmo: le graduatorie definitive della Serie C

Stop alla regular season, via ai playoff e playout. È questa la decisione maturata in sede al Consiglio Federale quest’oggi. Promosse Monza, Vicenza e Reggina, retrocesse Gozzano, Rimini e Rieti. Tutte le altre si dovranno confrontare con la lotteria di playoff e playout, appunto. Per calcolare la griglia, si applicherà ai tre gironi l’algoritmo (in realtà un calcolo abbastanza semplice relativo alle medie punti delle partite ancora da disputarsi, in casa e fuori). In attesa della comunicazione ufficiale da parte della FIGC (nel comunicato si fa riferimento a un allegato 2 non ancora ufficializzato, ma che prevederà, almeno sotto questo profilo, lo stesso calcolo indicato per Serie A e B), ecco le classifiche predisposte dalla FIGC in base alla formula indicata. Quelle che, di fatto, decideranno come finirà la stagione.

Girone A

Monza 86,23 - In Serie B

Carrarese 62,64 - Playoff

Renate 60,03 - Playoff

Pontedera 58,67 - Playoff

Robur Siena 57,10 - Playoff

Alessandria 56,16 - Playoff

Novara 55,54 - Playoff

Albinoleffe 55,26 - Playoff

Arezzo 52,7 - Playoff

Juventus U23 50,53 - Playoff

Pro Patria 46,35 - Ai playoff se la Juve U23 vince la Coppa Italia

Pistoiese 46,35

Como 46,14

Pro Vercelli 45,46

Lecco 41,39

Pergolettese 38,21

Giana Erminio 38 - Playout

Olbia 34,97 - Playout

Pianese 33,82 - Playout

Gozzano 30,9 - In Serie D

Girone B

Vicenza 85,92 - In Serie B

Reggiana 76,84 - Playoff

Carpi 76,45 - Playoff

Sudtirol 67,96 - Playoff

Padova 64,31 - Playoff (miglior differenza reti media rispetto alla Feralpisalò)

Feralpisalò 64,31 - Playoff

Piacenza 60,62 - Playoff

Triestina 56,58 - Playoff

Modenza 55,75 - Playoff

Sambenedettese 48,23 - Playoff

Fermana 46,87

Virtus Verona 44,68

Cesena 42,07

Vis Pesaro 39,67

Gubbio 39,57

Ravenna 37,9 - Playout

Imolese 32,47 - Playout

Arzignano Valchiampo 32,15 - Playout

Alma Juventus Fano 29,75 - Playout

Rimini 29,02 - In Serie D

Girone C

Reggina 87,71 - In Serie B

Bari 76,51 - Playoff

Monopoli 72,95 - Playoff

Potenza 70,93 - Playoff

Ternana 64,6 - Playoff

Catania 59,53 - Playoff

Catanzaro 53,27 - Playoff

Teramo 50,9 - Playoff (miglior differenza negli scontri diretti rispetto al V. Francavilla)

Virtus Francavilla 50,9 - Playoff

Avellino 50,67 - Playoff

Vibonese 49,4 - Playoff se la Ternana vince la Coppa Italia (più punti negli scontri diretti rispetto alla Viterbese)

Viterbese 49,4

Casertana 48,13

Cavese 47,16

Paganese 46,65

Picerno 40,53 - Playout

Sicula Leonzio 36,73 - Playout

Bisceglie 25,33 - Playout

Rende 22,8 - Playout

Rieti 20,33 - In Serie D