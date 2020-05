tmw Dg Fermana: "Difficile attuare lo stesso protocollo della A in Serie C"

"Le difficoltà derivanti dal Covid-19 sono evidenti, sotto gli occhi di tutti e non vanno sottovalutate, ora più che mai". A dirlo è Fabio Massimo Conti, direttore generale della Fermana, dopo le decisioni del Consiglio Federale di ieri che non ha sospeso la Serie C. "In ogni caso, alla luce di quanto emerso ieri, ci adegueremo a quanto stabilito dalle istituzioni federali e attenderemo le decisioni che verranno prese il 28 maggio".

Eventualmente sareste in grado di rispettare il protocollo?

"Mi rimetto ai responsabili sanitari in merito a questa materia, ma penso che sia difficile da attuare in C lo stesso protocollo della Serie A per varie ragioni".