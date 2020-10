tmw Ds Renate: "Teso non è nei piani tecnici. Mercato in entrata? Chiuso fino a gennaio"

Nell'intervista rilasciata ai microfoni di TMW, il Ds del Renate Antonio Obbedio ha fatto anche il punto sul mercato, dopo il tesseramento dello svincolato Jacopo Silva: “Preciso intanto che noi non abbiamo alcun problema di lista, quello a cui badiamo è stare dentro il budget che ci siamo prefissati. Con l’arrivo di Silva, fino a gennaio, il mercato è chiuso, e anzi, dispiace non aver trovato una giusta soluzione per Teso, che non rientra più nei nostri piani tecnici: Silva di fatto compensa la sua assenza, nella finestra di riparazione vedremo di trovare una situazione che vada bene a tutti”.