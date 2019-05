Fonte: dal nostro inviato Andrea Piras

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Anche l'attaccante Dany Mota Carvalho ha parlato alla stampa dopo la promozione in Serie B della sua Virtus Entella: “Un’emozione unica, per me è la prima promozione ed è un bel regalo di compleanno. Sapevamo che dovevamo lottare fino alla fine e le notizie da Siena ci hanno dato ancora più carica e abbiamo vinto giustamente questo campionato. Il gol? Siamo stati poco lucidi, tutti volevamo fare gol, ma il loro portiere ha fatto la gara della vita. Abbiamo meritato di vincere oggi e di vincere questo campionato. Dedico la vittoria a tutta la gente che è qui e alla mia famiglia”.