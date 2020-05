tmw Feralpisalò, caccia al ds: accelerata per Massimo Cerri del Monopoli

Già da qualche giorno era iniziata a circolare la voce di un possibile addio di Massimo Cerri alla carica di direttore sportivo del Monopoli. Una voce che sembra possa presto diventare realtà. Stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, infatti, l’ex Alessandria sarebbe oggi in pole sui vari Rubino, Ghinassi, Grammatica, Sabbadini e Magoni, per prendere il posto di Gianluca Andrissi alla Feralpisalò. Fra le parti nei giorni scorsi sarebbe andato in scena un primo “contatto” per portare in dirittura d’arrivo la trattativa.