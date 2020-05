tmw Feralpisalò, per il dopo Andrissi spunta anche il nome di Raffaele Rubino

Potrebbe arrivare nelle prossime settimane una nuova avventura da direttore sportivo per Raffaele Rubino, ex dirigente di Trapani e Parma. Stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com Rubino sarebbe uno dei nomi in lizza per prendere il posto di Andrissi alla Feralpisalò. Sempre per i Leoni del Garda nei giorni scorsi erano emersi anche i profili di Magoni, Sabbadini e Grammatica.