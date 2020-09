tmw Feralpisalò, dal Monza arriva Morosini: in mattinata l'annuncio

vedi letture

E' atteso per questa mattina l'arrivo del centrocampista Tommaso Morosini a Salò. Come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, la Feralpisalò si è aggiudicata il giocatore - che rimaneva una delle prime scelte per la formazione di Pavanel, al netto di altri nomi emersi -, che arriverà in verdeblù con la formula del prestito dal Monza.