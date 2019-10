© foto di Uff. Stampa Feralpisalò

Che mister Giuseppe Galdersi fosse il prescelto dalla Feralpisalò per il post Zenoni era cosa nota, ma, secondo quanto raccolto da TMW, sembra esserci stata un frenata per l'accordo tra le parti: che ora diviene più complesso, tanto da aver costretto la proprietà a virare su un altro nome. Molto forte quello di Pierpaolo Bisoli, anche se il Ds sta sondando anche Giovanni Colella: in quella che sembra essere ormai una corsa a due.