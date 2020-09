tmw Foggia, per la difesa piace Galeotafiore della Salernitana. Ipotesi prestito

vedi letture

In attesa dell'ufficialità del ritorno in Serie C dopo l'estromissione del Bitonto, il Foggia si muove sul mercato per mettere a disposizione di Ezio Capuano una rosa competitiva. Per la difesa, secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, le attenzioni del club pugliese si sono concentrate su Gioacchino Galeotafiore, talento classe 2000 della Salenitana. Operazione, questa, che dovrebbe evolversi sulla formula del prestito secco per consentire al ragazzo di giocare con maggiore continuità.