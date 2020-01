© foto di Matteo Ferri

Doppio colpo dalla Serie A per il Gozzano. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il club piemontese ha da poco chiuso con il Torino la trattativa che porta in rossoblù Nicolò De Angelis, centrocampista classe 2000, mentre è in fase di definizione l'arrivo del classe '98 Luka Dumancic, in uscita dal Lecce.