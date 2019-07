Fonte: inviato a Torino

© foto di Sinisa Erakovic/Foto Olimpia

Il Modena molla la presa su Nicola Mosti, trequartista classe 1998 di proprietà della Juventus. “Credo sia difficile, perché ci sono società che hanno voglia di spendere dei soldi e non rischiare di non vincere il campionato. Mi riferisco al Monza – spiega il diesse del Modena, Fabrizio Salvatori, a margine del test amichevole con il Legnano Salus -. Se andrà lì, beato lui che magari prenderà dei soldi. Io non sono d’accordo che vengano spesi certi soldi in queste categorie. Però ci saranno tante altre cose che specialmente negli ultimi giorni di calciomercato magari non ti aspetti”. Sul giocatore, richiesto anche dal Livorno, si sarebbe appunto catapultato il Monza, disposto all’acquisto del cartellino a titolo definitivo e pronto a offrirgli un ingaggio da top player per la categoria. La Juve per adesso valuta le offerte, il Monza avanza con l’intento di chiudere la pratica prima possibile.