tmw Il Piacenza rinforza il centrocampo: arriva Gonzi. Sylla va a Gozzano

Puntella il centrocampo il Piacenza. Come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il club emiliano ha chiuso per l'arrivo in biancorosso di Juri Gonzi, classe '94 svincolato dopo l'esperienza con l'Albinoleffe.

Saluta la truppa emiliana, invece, l'attaccante Youssouph Cheikh Sylla: il classe '98 scende in Serie D al Gozzano.