ufficiale Fiorenzuola, annunciato l'acquisto di Juri Gonzi. Firma un contratto annuale

Nuova avventura per Juri Gonzi. Il centrocampista ha firmato un contratto annuale per il Fiorenzuola. Questo il comunicato ufficiale: "U.S. Fiorenzuola 1922 è contenta di poter comunicare di aver sottoscritto il contratto che la legherà alle prestazioni sportive di Juri Gonzi fino al 30 giugno 2024. Centrocampista italo-russo classe 1994, Gonzi è cresciuto nel settore giovanile del Siena, prima di legare la sua carriera alle maglie di Cuneo, Mantova, Albinoleffe e Piacenza, con cui complessivamente arriva a sfiorare le 300 presenze in Serie C in carriera.

Nelle ultime 3 stagioni Juri Gonzi ha indossato la maglia del Piacenza Calcio, con cui ha totalizzato 98 presenze complessivamente, riuscendo a realizzare ben 12 reti e servire 8 assist ai propri compagni. Giocatore estremamente duttile, sia da ala che da mezz'ala, Gonzi è già da oggi a disposizione di Mister Andrea Bonatti e del suo staff per il ritiro estivo a Fiorenzuola. A Juri il benvenuto nella famiglia rossonera di U.S. Fiorenzuola da parte di tutta la società.