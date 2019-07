TMW - Imolese, contatti con Coppitelli. Si lavora ad un biennale

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dal Torino Primavera alla prima panchina fra i professionisti in Serie C. Dovrebbe essere questo il percorso professionale di Federico Coppitelli, tecnico fresco di addio con i granata, che è nel mirino dell'Imolese per il dopo Dionisi. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione le parti lavorano su un accordo biennale, con la possibilità per l'allenatore di portare in Emilia-Romagna il suo staff