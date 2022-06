ufficiale Torino, risolto il contratto dell'allenatore della Primavera Coppitelli

vedi letture

Il Torino Football Club e Federico Coppitelli, allenatore della formazione Primavera, hanno di comune accordo deciso di intraprendere nuove esperienze per la prossima stagione. La Società desidera ringraziare il tecnico per la dedizione, la passione e la professionalità che hanno sempre contraddistinto il suo lavoro. Tutto il Torino FC saluta Coppitelli con un grande in bocca al lupo per il proseguimento della sua carriera.