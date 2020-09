tmw Izzillo in uscita dal Pisa: la Casertana fa concorrenza al Catanzaro

Non molla la presa il Catanzaro, che, come avevamo riportato, già nei scorsi aveva dato un'accelerata per Nicolas Izzillo, centrocampista in uscita dal Pisa.

Le parti sono vicine, ma, sempre come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, nella corsa al giocatore si è inserita anche la Casertana, che proverà a strappare alla concorrenza il classe '94.