Fonte: Michele Criscitiello

© foto di Valeria Debbia

Si scalda l'asse fra Juventus B e Monza: dopo il passaggio di Dany Mota Carvalho in Lombardia ci sarebbe infatti un giocatore pronto a prendere la direzione opposta. Si tratta dell'attaccante Ettore Marchi, classe '85, che secondo quanto raccolto dalla nostra redazione vestirà nei prossimi giorni la casacca bianconera. Non si tratta dell'unico innesto in avanti per i piemontesi che stanno stringendo con il Pescara per Matteo Brunori , classe '94. Al suo posto in Abruzzo dovrebbe tornare Federico Melchiorri, classe '87, in uscita dal Perugia.