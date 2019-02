© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Possibile colpo di esperienza per la Casertana che, pur avendo un attacco di grande qualità per la categoria, potrebbe investire ancora e mettere a disposizione dell'allenatore Esposito un elemento di indiscusso valore. Stando alle indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, questa mattina la società e il direttore sportivo Aniello Martone incontreranno Raffaele Palladino, reduce da una lunga inattività e desideroso di rimettersi in gioco. L'ex Salernitana, a gennaio accostato sia ai granata che all'Avellino, potrebbe firmare un contratto fino a giugno ed essere l'arma in più per i playoff per i falchetti. Seguiranno sviluppi.