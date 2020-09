tmw La Serie D su Guberti: ci pensa anche il Taranto. Ma in C spunta il Gubbio

Non solo un trittico di club di C, sull'ex Robur Siena Stefano Guberti si scatena anche la Serie D. Come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, l'attaccante è finito nel mirino di Latte Dolce, Taranto e Franciacorta, ma anche in Serie C spunta una nuova pretendente: il classe '84 è sondato dal Gubbio.