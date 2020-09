tmw Lecco, Bertinato firma oggi. Per la difesa fatta per l'arrivo di Nesta

vedi letture

Secondo colpo in due giorni per il Lecco. Dopo la fumata bianca per il portiere Bruno Bertinato in prestito dal Venezia (firma in programma per oggi), il club lombardo nelle ultime ore ha definito l'operazione per l'arrivo dalla Ternana di Gian Marco Nesta, terzino destro classe 2000, nipote di Alessandro ex bandiera di Lazio e Milan oggi allenatore del Frosinone in Serie B