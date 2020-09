tmw Lucchese e Vibonese si sfidano per Ripa: l'attaccante è ora svincolato

Con la retrocessione in D del Picerno, per Francesco Ripa si aprono strade diverse da quelle del club lucano. Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, sull’attaccante, che vanta 155 gol in carriera, è forte l’interesse della Vibonese e della Lucchese.