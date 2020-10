tmw Mantova, vinta la corsa per Vano: arriverà in prestito dal Verona

Il Mantova ha vinto la corsa per Michele Vano, punta di diamante del Carpi. Il calciatore, come raccolto da TMW, arriverà in sinergia con l’Hellas Verona che lo cederà in prestito ai biancorossi.